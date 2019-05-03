Президент Татарстана отчитался о доходах за 2018 год

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о доходах за 2018 год. Декларация опубликована на официальном сайте руководителя республики.

Всего за минувший год Президент РТ заработал более 8 млн 549,6 тыс. рублей против свыше 7 млн 766,7 тыс. в 2017-м.

При этом супруга Рустама Минниханова задекларировала более 154 млн 906 тыс. рублей доходов, тогда как за предшествующий год они составили свыше 137 млн 443 тыс. рублей.

В собственности семьи Миннихановых находятся жилой дом, гостевой дом, квартира, три земельных участка и машино-место. В 2018 году супруга Президента Татарстана приобрела участок площадью 363 кв. метра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что о своих доходах отчитались депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации от Татарстана, а также депутаты Государственного Совета РТ.

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