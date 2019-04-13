В Татарстане ущерб от гибели озимых культур оценили в 1,5 млрд рублей

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане озимые культуры занимают свыше 500 тыс. га, однако ситуация с состоянием их неоднозначная. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства Татарстана, докладывая о ходе весенних полевых работ в республике.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, больше вопросов о состоянии озимых культур там, где с осени из-за отсутствия влаги они на значительных площадях взошли только в конце сентября. Даже на тех полях, где сев проведен с соблюдением технологии, есть проблемы.

«Высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений», – сообщил докладчик. По его словам, минусовые температуры 13 – 15 апреля (до –18°С и это для озимых критично) значительно ухудшили состояние озимых, вплоть до гибели их.

На этой неделе повторно провели ревизию полей озимых, подключая в том числе ученых, специалистов министерства и соответствующих федеральных структур, доложил министр.

«По грубым расчетам прямой ущерб [от гибели посевов озимых культур] составляет около 1,5 млрд рублей», – подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ. Он уточнил, что озимые погибли на площади свыше 120 тыс. га, а в целом серьезно пострадало более половины посевов этих культур. Также пострадали и семенные посевы. Чтобы снять проблему семян под озимый сев, эти площади желательно сохранить, поскольку у многих хозяйств нет переходящего фонда семян, отметил Марат Ахметов.

Как считают в Минсельхозпроде РТ, для принятия правильных решений в связи с гибелью озимых культур хозяйства должны осуществлять постоянный мониторинг посевов. В аграрном ведомстве сельхозпроизводителям предлагают актировать погибшие площади с их фотофиксацией, провести на погибших полях пересев по технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы, удобрениями и полной нормой высева.

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