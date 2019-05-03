Синоптики Татарстана предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Завтра, 4 мая, на территории Татарстана местами ожидаются грозы. Во время гроз возможны кратковременные усиления юго-западного ветра порывами до 15–20 м/с. Об этом говорится в предупреждении об ухудшении погодных условий, распространенном Гидрометцентром РТ.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, погода будет облачной с прояснениями. В ночные и утренние часы будут идти дожди, тогда как днем осадки маловероятны.

Ночью по республике столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла, в светлое время суток воздух прогреется до 18–23 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

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