В Татарстане объявили штормовое предупреждение

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). В ближайшие 1 – 3 часа на территории Татарстана ожидается очень сильный южный ветер с порывами 20 – 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В сообщении отмечается, что неблагоприятные метеорологические явления местами могут сохраниться и в течение дня, и ночью со 2 на 3 мая.

По шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, порывы ветра в 20 — 25 м в секунду определяются как шторм. Согласно условной шкале, ветер подобной силы может нанести небольшие повреждения, а также срывает дымовые колпаки и черепицу, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

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