Путин поручил рассмотреть вопрос строительства нового здания челнинского театра «Мастеровые»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству культуры России и Правительству Татарстана рассмотреть вопрос строительства нового здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Об этом идет речь в поручениях главы государства, подготовленных по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 12 февраля этого года.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Владимир Мединский и Президент РТ Рустам Минниханов. О результатах обсуждения главе государства должны доложить до 1 июня.

На встрече с Владимиром Путиным, прошедшей в казанском культурном центре «Московский», помочь со строительством нового здания «Мастеровых» попросил председатель Набережночелнинского отделения «Деловой России» Максим Федоров. Президент России пообещал решить этот вопрос.

Позднее директор Русского драматического театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ сообщил, что, согласно предварительным оценкам, строительство нового здания может обойтись примерно в 1 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь в создании интерактивного музея отечественной авиации в Казани на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.