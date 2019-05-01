Татарстанец стал вторым на первенстве России по кикбоксингу

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Спортсмен из Альметьевска Эдуард Фазлиев завоевал серебряную медаль на прошедшем в Самаре первенстве России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком».

В состав татарстанской команды входили четыре воспитанника отделения кикбоксинга альметьевской СШОР. Фазлиев отличился в весовой категории свыше 91 кг.

Всего соревнования собрали 2 тыс. спортсменов со всей России, отметили в Управлении физической культуры, спорта и туризма Альметьевского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Ульяновске.

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