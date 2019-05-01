Татарстанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Ульяновске

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Спортсмены из Альметьевска завоевали пять медалей, четыре серебряные и одну бронзовую, на прошедшем в Ульяновске XVI Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2004–2006 годов рождения памяти А. И. Малюшева.

По информации Управления физической культуры, спорта и туризма Альметьевского района, вторые места заняли Анвар Нуртдинов в весовой категории 52 кг, Самандар Мадумаров в весовой категории 57 кг, Ильяс Зиннуров в весовой категории 62 кг и Ислам Мифтахов в весовой категории 75 кг. Третьим стал Камиль Галимов в весовой категории 35 кг.

Все спортсмены занимаются в альметьевской СШОР. Их наставники – тренеры по греко-римской борьбе Эдуард Гаджиев, Данил Корнилов, Эдуард Джанвелян. Тимур Зайнуллин, Тамерлан Мингалев и Айрат Вадигуллин.

Всего состязания собрали 160 борцов из разных городов Поволжья. Помимо представителей Альметьевска, в турнире приняли участие спортсмены из Димитровграда, Самары, Тольятти, Кузнецка, Сызрани и Октябрьска, а также из самого Ульяновска.

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