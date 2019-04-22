СМИ определили лучший смартфон из имеющихся в продаже

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Лучший смартфон, доступный для покупки в настоящее время, — это One Plus 6T, следует из рейтинга, составленного изданием Business Insider. Об этом сообщает РИА Новости.

У смартфона нет ряда наиболее современных опций, таких как водонепроницаемость и беспроводная зарядка, но, как отмечают авторы рейтинга, он обладает достойными функционалом и ценой.

Вторую строчку рейтинга занимает Samsung Galaxy S10e. Среди плюсов издание называет отличные экран и камеру, а также приемлемую цену.

На третьем месте расположился iPhone XR. По мнению авторов рейтинга, этот смартфон — более выгодная покупка, чем старшие модели Apple, из-за его более низкой цены и аналогичных характеристик.

Четвертое и пятое место рейтинга занимают два смартфона от компании Samsung — S10 Plus и S10.

В топ-10 также вошли Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

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