В этом сезоне без медалей: «Динамо-Казань» проиграло в серии матчей за «бронзу» Суперлиги

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в сезоне 2018/2019 остался без медалей чемпионата России. Четвертая игра серии за третье место против «Уралочки» закончилась поражением со счетом 3:0. Встреча в Екатеринбурге подвела итог серии – 3:1.

На игру наставник «Динамо» Ришат Гилязутдинов выпустил состав с минимальными изменениями по сравнению со вчерашним матчем: вместо Анны Котиковой на площадке появилась Анастасия Бавыкина. Напарницами Бавыкиной стали Дарья Малыгина, Марина Марюхнич, Евгения Старцева, Ирина Королева, Татьяна Кадочкина и Екатерина Уланова.

В начале партии противники продемонстрировали очень упорную игру. Преимущество переходило от одной команды к другой, однако отдельно стоит отметить работу блока хозяек. Казаночки же похвастаться удачной работой в обороне не могли. А «Уралочка» не давала сбоев в атаке: Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова помогли своей команде довести партию до разгромной победы – 25:16.

Не совсем удачно складывалась игра для Бавыкиной, которая не справлялась как с атакой (раз за разом ее удары приходились в блок), так и с приемом. Во второй партии преимуществом сходу завладела «Уралочка», намереваясь завершить серию за третье место в домашних матчах. Все получалось у хозяек площадки, о чем свидетельствовало преимущество в десять очков – 15:5. Проснулись гостьи только после второго тайм-аута от Гилязутдинова, но было уже слишком поздно – 25:10.

Третий сет прошел в напряженной борьбе. Как же хороша была либеро хозяек Анна Подкопаева! Именно она своими действиями обеспечила 80% успеха команды. Несколько раз она поднимала просто мертвые мячи, после которых «Уралочка» зарабатывала очки. Казанский блок, видимо, решил, что сезон уже закончен, и перестал работать окончательно. 25:18, и у «Уралочки» заслуженная «бронза» российского чемпионата.

«Уралочка» (Свердловская область) – «Динамо-Казань» (Казань) – 3:0 (25:16; 25:10; 25:18).

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