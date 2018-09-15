Артур Шипилов

30 апреля 2019, 19:08

Спорт

Разгром в Екатеринбурге: «Динамо-Казань» проиграло в третьем матче серии за «бронзу» Суперлиги

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Спорт

Разгром в Екатеринбурге: «Динамо-Казань» проиграло в третьем матче серии за «бронзу» Суперлиги

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Встреча с «Уралочкой» завершилась со счетом 3:0 не в пользу казанской команды.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» потерпел второе поражение в серии матчей за третье место российского чемпионата. «Уралочка» из Свердловской области в домашнем матче без труда расправилась с подопечными Ришата Гилязутдинова со счетом 3:0.

Наставник казаночек сделал выводы из предыдущих игр серии и выпустил в стартовом составе следующих игроков: пару диагональных Дарью Малыгину и Анну Котикову, блокирующих Марину Марюхнич и Ирину Королеву, доигровщицу Татьяну Кадочкину, связующую Евгению Старцеву и Екатерину Уланову на позиции либеро.

На первых порах гостьи пытались навязать борьбу команде из Свердловской области, однако вскоре действия «Динамо» начали спотыкаться о неточную игру в атаке и не самый лучший приём. Как итог – 25:20.

Слова, сказанные главным тренером команде в перерыве, видимо, не особо помогли. Игра не получалась, периодически становилось очевидно, что у девушек опустились руки. 25:18 во втором сете и 25:15 – в третьем. Видимо, кто-то встал не с той ноги, поэтому «Динамо» не удалось оказать какое-либо сопротивление «Уралочке».

Следующая игра пройдет уже завтра в Екатеринбурге. В случае поражения «Динамо-Казань» останется в этом сезоне без медалей. В случае победы серия вновь приедет в столицу Татарстана.

«Уралочка» (Свердловская область) – «Динамо-Казань» (Казань) – 3:0 (25:20; 25:18; 25:20). 

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