В праздничные дни увеличится количество пассажирских мест на поезд Ижевск – Нижнекамск

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Пассажирская компания «Содружество» меняет порядок движения в майские праздники по маршруту Ижевск – Нижнекамск – Ижевск, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«С 30 апреля по 12 мая составность пригородных поездов увеличится до трех вагонов», – отмечает источник.

Подробно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также круглосуточно по телефону: 8-937-625-04-33 и на сайте «Содружество».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по Каме начнет курсировать речной трамвайчик.

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