По Каме начнет курсировать речной трамвайчик

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Через неделю по Каме начнет движение легендарный речной трамвайчик. Теплоход М-8 будет курсировать ежедневно с 30 апреля по 1 октября, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Теплоход будет отправляться ежедневно в 06.25 из Набережных Челнов, в 07.05 делать остановку в Шлюзе, далее пройдет по Вишневке, Елабуге, Нижнекамску, Сентяку, Котловке, Свиногорью, Грахани и завершит свой путь в Соколках в 11.20.



Из Соколков теплоход отправится в 11.25 и прибудет в Автоград в 18.25.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что единственный за сезон круизный теплоход посетит Мамадыш.

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