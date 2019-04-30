Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыков. Советы помогут насладиться блюдом и избежать проблем с пищеварением, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

«Хороший шашлык начинается с качественного мяса», — говорится в сообщении.

Специалисты не советуют покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли без сопроводительных документов.

При выборе мяса нужно обратить внимание на его внешний вид и запах. Роспотребнадзор рекомендует отказаться от покупки, если от мяса хотя бы немного пахнет химией, сыростью, гнилью или затхлостью. Свежее мясо не должно быть влажным, липким или сочиться кровью — оно должно быть сухим, глянцевым и чуть поблескивающим. Кроме того, специалисты советуют не покупать темное мясо — скорее всего, оно старое.

Покупая уже замаринованный шашлык, нужно обратить внимание на маркировку и срок годности. Мясо в маринаде не может храниться дольше недели, а на маркировке помимо массы должен быть написан сорт мяса — лучше выбирать высший или первый сорт. В сортах ниже много сухожилий, что уменьшит удовольствие от шашлыка.

«Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав “правильного” шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т. п.)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог заявила о риске рака из-за употребления подгоревшего шашлыка.

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