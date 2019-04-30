Татар-информ

30 апреля 2019, 23:10

Здоровье и средаНаука и образование

Ухудшение обоняния оказалось связано с ростом риска преждевременно умереть

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Здоровье и средаНаука и образование

Ухудшение обоняния оказалось связано с ростом риска преждевременно умереть

Тенденция особенно справедлива для людей, не страдающих заболеваниями головного мозга.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Резкое ухудшение обоняния или его потеря увеличили риск преждевременной смерти примерно в полтора раза за десять лет. К такому выводу пришли американские исследователи, статья которых опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, передает РИА Новости.

Медики проанализировали данные, собранные Национальными институтами здравоохранения США в ходе наблюдений за жизнью примерно 2,3 тыс. пожилых американцев, включая информацию о различных заболеваниях, причем не только нейродегенеративных.

Оказалось, что у лишившихся нюха, но не страдавших от тяжелых болезней пожилых людей вероятность умереть увеличилась на 46%. При этом у тех из них, кто вообще не имел проблем со здоровьем, риск преждевременной смерти вырос на 62%.

Кроме того, менее чем в трети случаев потеря обоняния была связана с заболеваниями мозга. Таким образом, в большинстве случаев рост риска ранней смерти вызван неизвестными пока причинами, а не болезнями Альцгеймера или Паркинсона.

Участник исследования – Хунлэй Чэнь из Университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге признал необходимость дополнительных исследований и подчеркнул: «<…> утеря обоняния несет за собой очень широкие последствия для здоровья людей. <…> если вы чувствуете, что перестали ощущать запахи, обязательно обратитесь к врачу».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые обнаружили продукт, серьезно увеличивающий риск преждевременной смерти

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