Комитет по социоэкономическому мониторингу запустил горячую линию для ветеранов Татарстана

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу в рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне организовал работу горячей линии для ветеранов.

Получить консультации ветераны могут, позвонив по номеру: 8 (843) 264-72-02. Сделать это можно будет в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны.

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