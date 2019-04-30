Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана организовало работу горячей линии для ветеранов.

Получить консультации ветераны могут, позвонив по номерам: 8 (843) 557-21-12 и 8 (843) 557-19-36. Телефоны горячей линии будут работать во все рабочие дни мая с 9 до 17 часов, отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РТ организовало горячую линию для ветеранов Великой Отечественной.

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