Татар-информ

30 апреля 2019, 20:40

Общество

Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

Рекомендуем

Общество

Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

Позвонить на горячую линию можно будет во все рабочие дни мая.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана организовало работу горячей линии для ветеранов.

Получить консультации ветераны могут, позвонив по номерам: 8 (843) 557-21-12 и 8 (843) 557-19-36. Телефоны горячей линии будут работать во все рабочие дни мая с 9 до 17 часов, отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РТ организовало горячую линию для ветеранов Великой Отечественной.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Гости праздника на площади Тысячелетия 9 Мая исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани
Новости дня
21:38
Новый автобус Казань – Тюлячи начнет курсировать с 1 мая

Автобус будет отправляться со станции автовокзала «Восточный» ежедневно.

21:18
Фарид Мухаметшин в Казани дал старт финальным состязаниям Школьной волейбольной лиги

Теперь во всех городах и районах Татарстана будут проходить турниры Школьной волейбольной лиги, отметил глава парламента.

21:04
Гости праздника на площади Тысячелетия 9 Мая исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани

Главной площадкой празднования Победы в Казани станет площадь Тысячелетия.

20:50
В Горкинско-Ометьевском лесу выступят более 20 оркестров с песнями военных лет

Ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка Победы» проходит при поддержке Министерства культуры РТ.

20:42
Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова

Гран-при казанского кинофестиваля досталось мюзиклу из Кыргызстана «Песнь древа».

20:40
Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

Позвонить на горячую линию можно будет во все рабочие дни мая.

20:28
Тетюшская 132-летняя ель поборется за статус главного дерева страны

На победу в необычном состязании претендуют 12 уникальных деревьев.

20:14
В предстоящие выходные жителям Елабуги предлагают «прошагать город»

Елабуга станет пилотной площадкой совместного проекта Google и Фонда развития моногородов.

20:02
Флаг WorldSkills добрался до Иркутска

Остановка в восточносибирском городе стала предпоследней перед прибытием эстафеты в Татарстан.

19:59
Казанскую школьницу, которую искали десять дней, нашли живой и здоровой

Где именно она была, в настоящее время уточняется.

19:50
В Татарстане медпомощь на дому оказана более чем 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

В республике создано 117 мобильных врачебных бригад для подъезда к местам проживания ветеранов.

19:42
Более 50 ветеранов Великой Отечественной в Татарстане в 2019 году получили субсидии на жилье

С начала реализации программы в республике свыше 19 тыс. ветеранов войны получили субсидии на улучшение жилищных условий.

19:34
В Татарстане подсчитали число кандидатов на участие в праймериз «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая.

19:26
«Ак Барс» покинули восемь хоккеистов

Казанский клуб пожелал бывшим игрокам удачи в дальнейшей карьере.

19:20
После майских праздников в Елабуге ожидается плановое отключение горячей воды

В предприятии тепловых сетей сообщили о приостановке работы центральной котельной города.

19:08
Разгром в Екатеринбурге: «Динамо-Казань» проиграло в третьем матче серии за «бронзу» Суперлиги

Встреча с «Уралочкой» завершилась со счетом 3:0 не в пользу казанской команды.

19:00
Татарстанцы взяли «золото» и «бронзу» первенства Европы по пауэрлифтингу для спортсменов до 18 лет

Спортсмен из Зеленодольска установил рекорд Европы в приседе среди юношей.

18:54
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам

Речь идет о пятерых игроках самого казанского клуба и троих игроках «Барса».

18:40
В нижнекамском гипермаркете ветераны устроили вокальный флешмоб

Певцы исполнили «Плясовую» и «Пчелочку златую», чем привели зрителей в восторг.

18:30
Подарки настоящим киноманам от «МегаФона» и сети кинотеатров «КАРО»

Приобретая билеты в кинотеатры сети «КАРО» онлайн, зрители получают практически безграничный доступ к любимому кино.

18:24
Первомайские праздники принесут в Татарстан теплую погоду

В первый день последнего месяца весны воздух по республике прогреется до +10, +15 градусов.

18:12
Новый регулярный авиарейс из Казани в Батуми запустят в майские праздники

Авиакомпания Georgian Airways начнет осуществлять перевозки с 3 мая.

18:00
Фарид Мухаметшин о «ПолитСтартапе»: Такие проекты выявляют талантливую и неравнодушную молодежь

Глава парламента РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» встретился с участниками проекта «ПолитСтартап».

17:55
За месяц казанские экологи ликвидировали 90 процентов несанкционированных свалок

Сегодня инспекторы Минэкологии вышли в экологический рейд по Лаишевскому району.

17:48
Тимур Нагуманов: 9,2 тыс. татарстанцев стали самозанятыми, интерес к эксперименту продолжает расти

Легализация деятельности самозанятых в республике идет успешно, уверен бизнес-омбудсмен РТ.

События