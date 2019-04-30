В Татарстане полиция установит круглосуточную охрану у обелисков и памятников павшим воинам

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В преддверии празднования Дня Победы в Татарстане с 1 мая все памятники павшим воинам и обелиски будут находиться под круглосуточной охраной сотрудников полиции, муниципальных служащих и участников добровольных народных дружин. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине региона начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

«В целях недопущения актов вандализма и осквернения памятников павшим воинам и обелисков с 1 мая их примут под круглосуточную охрану сотрудников полиции и муниципальных служащих, добровольных народных дружин, частных охранных агентств. При этом будут использоваться по максимуму возможности видеонаблюдения», – рассказал спикер.

По словам Ибрагимова, в период подготовки к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и в дни проведения праздничных мероприятий в Татарстане будут усилены меры безопасности.

«Особое внимание будет уделяться защищенности мест проведения массовых мероприятий. Во время празднования 74-й годовщины Победы для обеспечения безопасности в республике будет привлечено более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, около 400 сотрудников и военнослужащих Управления федеральной службы войск национальной гвардии, 250 курсантов учебных заведений МВД РФ», – подчеркнул он.

Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности будут участвовать добровольные народные дружины, добавил спикер.

Ибрагимов отметил, что наиболее масштабные мероприятия 9 мая пройдут в Казани, поэтому большинство ограничений затронет столицу республики. «Предполагается ограничение в дневное время в центральной части города. Это в первую очередь касается утренних мероприятий, которые будут проходить на площади Тысячелетия и близлежащих территориях, где будут организованы пять пунктов досмотра. В частности, со стороны улицы Московская, набережной, Баумана и выхода из метро “Кремлевская”», – заявил он.

Спикер заметил, что при проведении различных мероприятий в Татарстане также будут использованы более 5,5 тыс. барьерных ограждений и 155 стационарных металлодетекторов.

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