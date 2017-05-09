Татар-информ

30 апреля 2019, 15:00

Общество

В Казани более 500 волонтеров будут помогать участникам шествия «Бессмертный полк»

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Общество

В Казани более 500 волонтеров будут помогать участникам шествия «Бессмертный полк»

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Сбор участников акции, которая пройдет 9 мая, начнется в 13 часов со стороны улицы Карла Маркса.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани более 500 волонтеров будут задействованы в ежегодной акции «Бессмертный полк». Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

«Более 500 волонтеров будут задействованы в обеспечении координации движения "Бессмертного полка". К ним можно обращаться по любому вопросу. Волонтеров можно будет увидеть на каждом перекрестке. Также на каждом перекрестке и по маршруту движения будут организованы медицинские пункты», – рассказал спикер.

По словам Абзалова, акция «Бессмертный полк» в День Победы стартует с улицы Карла Маркса. «Там будем формировать колонну желающих принять участие в этой акции. Со стороны улицы Карла Маркса, в районе Аграрного университета. Приглашаем всех пройти во входные ворота», – отметил он.

Сбор участников акции начнется в 13 часов, а в 15 часов стартует само шествие, подчеркнул спикер. «Маршрут "Бессмертного полка" пройдет по улице Карла Маркса, далее по улице Лобачевского, затем по улице Кремлевская по направлению к площади Тысячелетия. На площади в это время будет небольшая концертная программа», – проинформировал он.

Маршрут «Бессмертного полка» составляет 2,5 км, добавила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. «Все меры безопасности, которые необходимо предпринять, прорабатываются от и до. Маломобильные граждане и жители преклонного возраста могут присоединиться к шествию в дополнительных местах сбора – это Ленинский садик, парк "Черное озеро", площадка у здания КФУ», – заметила она.

Участие в акции является добровольным, напомнила Лейла Фазлеева.

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