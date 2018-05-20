Среди участников Казанского марафона организаторы разыграют автомобиль

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Организаторы Казанского марафона во время церемонии открытия соревнований разыграют среди всех участников новый автомобиль Renault Logan. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной забегу, сообщил директор Казанского марафона-2019 и серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«В розыгрыше участвуют все зарегистрированные участники. Нагрудный номер бегуна будет опознавательным документом для получения приза. Помимо этого, нужно будет прийти с паспортом, чтобы организаторы могли сверить номер и исключить его передачу третьему лицу», – подчеркнул спикер.

«Розыгрыш приза будит происходить следующим образом: мы поставим пять барабанов, в каждом будут находиться цифры от нуля до девяти. То есть все цифры получатся случайными, и они составят номер бегуна, который и окажется счастливым обладателем нового Renault Logan», – рассказал о механизме определения победителя Янгиров.

Также он отметил, что помимо автомобиля предусмотрены и другие подарки: «Второй приз – поездка на Стамбульский марафон, это тоже достаточно серьезный приз, есть и другие призы от наших партнеров. Все они будут разыграны в прозрачном режиме».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.