(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани может появиться региональный Центр развития легкой атлетики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Казанскому марафону, рассказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.

«По инициативе президента Федерации легкой атлетики России Дмитрия Шляхтина и министра спорта РТ Владимира Леонова во второй половине мая в Казани должно состояться совещание по вопросу открытия в столице Татарстана регионального Центра развития легкой атлетики», – сообщил спикер.

«Зная потенциал Казани и Татарстана, мы хотели бы, чтобы этот город снова превратился в легкоатлетическую столицу России», – добавил Крупорушников.

Спортивный директор ВФЛА объяснил причину принятия подобного решения: «Некоторые удерживают этот флаг лидерства, некоторые немного сдали. Поэтому мы считаем, что пришло самое время, чтобы Татарстан взял этот флаг в свои руки».

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