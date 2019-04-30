Врачи рассказали татарстанцам, в какой обуви можно работать в садах и на огородах

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казанские врачи рассказали татарстанцам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», в какой обуви можно работать в садах и на огородах.

«Обувь, прежде чем поехать на дачные участки, нужно подобрать правильную. Не просто босиком в саду ходить, а в обуви со стельками. На широком небольшом каблуке, с мягким и широким передом», – объяснила руководитель Центра ревматических заболеваний и остеопороза городской клинической больницы № 7 Казани Равия Мухина.

«А если уже есть признаки артроза на первых пальцах стоп, то необходимо носить межпальцевые приспособления, чтобы палец на палец не заходил и потом не пришлось убирать второй палец совсем», – добавила она.

По словам специалиста, босиком можно ходить только тем, у кого нет плоскостопия или сахарного диабета, чтобы лишний раз не травмироваться и не получить инфекцию через микротравмы.

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