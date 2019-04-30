Казанский ревматолог посоветовала татарстанцам, как уберечься от травм во время дачного сезона

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Садоводам необходимо работать на грядках, сидя на маленьких скамейках, чтобы не травмировать суставы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Центра ревматических заболеваний и остеопороза городской клинической больницы № 7 Казани Равия Мухина.

«Грядки как можно выше должны быть. Потому что работа в наклонном положении при остеоартрозе и остеопорозе вредна. Грядки должны быть неширокие, узкие, чтобы лишний раз не тянуться и не растягиваться лишнего», – объяснила специалист.

«Нужно иметь маленькие садовые скамеечки, чтобы работать сидя и беречь свое здоровье. Это не говорит о том, что хозяйка ленивая, нет. Это говорит о том, что хозяйка бережет свои суставы. Надо любить себя и свое здоровье», – подчеркнула спикер.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 4% людей во всем мире страдают остеоартрозом.

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