Валерия Белова

30 апреля 2019, 13:28

Здоровье и среда

Ревматолог Казани: Остеоартрозу больше подвержены дети и женщины

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Здоровье и среда

Ревматолог Казани: Остеоартрозу больше подвержены дети и женщины

Фото: Султан Исхаков

К развитию артроза приводят микротравмы в суставах.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Остеоартрозу больше подвержены дети и женщины. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Центра ревматических заболеваний и остеопороза городской клинической больницы № 7 Казани Равия Мухина.

«Остеоартрозом чаще страдают женщины с более высокой массой тела. Чем больше вес, тем больше нагрузка на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Почему у детей после хореографии мы видим ранний артроз? Потому что у них повышенная подвижность суставов, что ведет к развитию заболевания. Детей отдают на хореографию и гимнастику без предварительного осмотра врачами», – отметила специалист.

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По словам Мухиной, развитию болезни суставов способствует и частое на садово-огородных участках таскание тяжестей.

«Ящики с рассадой должны быть небольшими и нетяжелыми. Можно поднять тяжелый ящик и одномоментно получить травму суставов. Лучше уж несколько маленьких контейнеров перенести, чем тяжелые ящики поднимать. Женщинам в одну руку можно брать не более 2-2,5 кг», – отметила врач.

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