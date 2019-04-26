Диетолог заявила о риске рака из-за употребления подгоревшего шашлыка

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Регулярное употребление в пищу подгоревшего шашлыка может привести к онкологическому заболеванию, заявила врач-диетолог «Людмила Денисенко». Об этом пишут «Известия».

По ее словам, шашлык с обуглившимися кусочками содержит канцерогены. Чтобы уменьшить их количество в блюде, необходимо срезать обуглившиеся места.

Врач также посоветовала выбирать не очень жирное мясо, так как насыщенные жирные кислоты тоже являются факторами онкологического риска.

Необходимо прокладывать гриль алюминиевой фольгой с отверстиями — так можно сохранить жар, избежав при этом вспышек огня.

После приготовления шашлыка нужно тщательно очищать решетки и шампуры.

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