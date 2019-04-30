Рустам Минниханов поручил построить новую школу на месте сгоревшей в Актанышском районе

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать и представить на утверждение проект новой школы, которую построят на месте сгоревшей в деревне Чуганак Актанышского района. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Работу над проектом проведут в кратчайшие сроки.

По поручению Президента также будет организован школьный автобус, который будет отвозить учеников сгоревшей школы в близлежащую. В Чуганаке учились 9 детей, до постройки нового здания они будут посещать школу, расположенную в 5 км от деревни.

Кроме того, Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности школ и детсадов в республике. Особое внимание проверяющие должны будут уделить деревянным зданиям.

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