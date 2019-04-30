Светлана Белова

30 апреля 2019, 08:42

Происшествия

Пожар случился ночью в здании школы в деревне Чуганак Актанышского района РТ

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Происшествия

Пожар случился ночью в здании школы в деревне Чуганак Актанышского района РТ

Фото: соцсети и ГУ МЧС России по РТ

В пожаре никто не пострадал, однако здание после случившегося для обучения детей непригодно.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Пожар случился в здании школы в деревне Чуганак Актанышского района РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

О том, что в деревне Чуганак горит дом, на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщение поступило в половине третьего ночи. 

На месте пожарные ПСЧ №103 установили, что горит здание Чуганаковской начальной школы. В этом здании обучались девять учеников младших классов.

К ликвидации пожара были привлечены 30 человек и 13 единиц техники. В 3.14 пожар был полностью потушен. Никто не пострадал. Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, однако версию поджога пока тоже не исключают.

С сегодняшнего дня девять учеников из деревни Чуганак будут учиться в другом здании Актанышской средней школы, которое находится в пяти километрах. Доставлять детей туда будут на школьном автобусе.

 

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