Более 60% многоквартирных домов-объектов культурного наследия в Татарстане являются аварийными

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане более 60% многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия, являются аварийными. Об этом на заседании Общественного совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия сказал глава ведомства Иван Гущин.

«Для справки у нас 175 многоквартирных домов, объектов культурного наследия в целом по республике. Из них 107 признаны аварийными. Часть из них расселена», — отметил Гущин на заседании общественного совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

По его мнению, аварийность этого типа объектов культурного наследия — самая наболевшая проблема для профильного ведомства в 2019 году.

«Она [проблема] росла, как снежный ком. Сегодня все пределы исчерпаны, и необходимо просто брать и делать, решать этот накопившийся вопрос», — отметил Иван Гущин.

Трудностью в решении этого вопроса является то, что собственники не всегда готовы идти навстречу властям, пояснил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Например, по Мергасовскому дому до сих пор идут судебные решения. Собственники не всегда встают на сторону сохранения объектов культурного наследия и не всегда адекватно воспринимают то, что их расселяют», — сказал он.

Сегодня Общественный совет при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия обсуждал проект республиканской программы по охране памятников культуры и истории. Планируется, что в нее войдут около семи подпрограмм. Среди них — государственная охрана объектов культурного наследия, сохранение и развитие деревянного зодчества, популяризация объектов культурного наследия и др.

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