Строительная компания Набережных Челнов выплатила около 400 тыс. рублей долгов по зарплате

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Строительная компания Набережных Челнов ООО «Регион Бетон» выплатила около 400 тыс. рублей долгов по зарплате, об этом сообщается на сайте Минтруда РТ.

«Общая сумма выплаты перед тремя работниками составила 357 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Ранее в ходе проведенной совместной работы Минтруда РТ с другими профильными структурами ООО «Стройстандарт» погасило задолженность перед 235 сотрудниками в размере почти 3,5 млн рублей.

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