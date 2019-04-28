В Нижнекамске стройфирма выплатила почти 3,5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске ООО «Стройстандарт» погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

В общей сложности строительная компания перечислила 235 сотрудникам 3 млн 459,5 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ вместе с другими структурами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верхнеуслонском районе сельхозпредприятие выплатило более 3 млн рублей долгов по зарплате.

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