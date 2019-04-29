Татар-информ

29 апреля 2019, 17:03

ОбществоСельское хозяйство

В Татарстане достигнут наибольший объем реализации сырого молока за сутки среди регионов России

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ОбществоСельское хозяйство

В Татарстане достигнут наибольший объем реализации сырого молока за сутки среди регионов России

В республике сельхозформирования ежедневно поставляют на переработку более 3,5 тыс. тонн сырого молока за сутки.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В сельхозорганизациях Татарстана вырос объем реализации сырого молока. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Как отметили в ведомстве, согласно данным Министерства сельского хозяйства России на 22 апреля, наибольший объем реализации сырого молока за сутки достигнут среди субъектов Федерации в Республике Татарстан – он составил 3,5 тыс. тонн.

Также в первой тройке по данному показателю Краснодарский край – 2,7 тыс. тонн и Воронежская область – 2,2 тыс. тонн. Сельхозпредприятия Кировской области реализовали 1,9 тыс. тонн молока за сутки, Удмуртской Республики – 1,8 тыс. тонн. Эти регионы занимают четвертое и пятое места соответственно.

При этом по среднесуточному надою молока в лидерах сельхозорганизации Ленинградской (24,3 кг), Калининградской (22,0 кг) и Калужской (21,8 кг) областей.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, аграрии республики стабильно наращивают объемы производства и реализации товарного молока.

«По состоянию на 29 апреля в сельхозформированиях валовой суточный надой составил 3 тыс. 719,3 тонны молока. Это на 147,1 тонны или на 4,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», – сообщил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

Также он уточнил, что, согласно оперативным данным на 29 апреля, сельхозформирования реализовали 3 тыс. 515,3 тонны молока за сутки, что превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 177,9 тонны или на 5%.

В республике по объемам производства молока лидируют Кукморский, Балтасинский и Атнинский муниципальные районы, заметил Сирень Нигматзянов. Так, в хозяйствах Кукморского района валовой суточный надой составил 272 тонны (к показателю на аналогичную дату прошлого года 113%), Балтасинского – 241 тонна (113%), Атнинского – 213,7 тонны (107%).

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в республике средний удой от коровы за январь – март достиг 1372 кг, что составляет 105% к показателю за I квартал 2018 года.

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