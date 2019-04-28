Артем Силкин попросил татарстанцев о помощи в наполнении музея Успенского собора Свияжска

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин в день открытия для посещений туристами после 10-летней реставрации Успенского собора Свияжска обратился к татарстанцам с просьбой о помощи в наполнении сопутствующего объекту ЮНЕСКО музея.

«Музей молодой, коллекция сейчас очень небольшая, и мы были бы очень признательны, если бы люди для этого монастырского музея пожертвовали какие-то предметы, связанные с православной религией. Это могут быть старые богослужебные книги, семейные реликвии (иконы и т. д.). Пока здесь в витринах не очень много экспонатов, хотелось бы его насыщать информацией, чтобы он соответствовал высокому статусу собора и монастыря», — сказал Силкин.

Наместник Свято-Успенского монастыря Свияжска игумен Симеон (Кулагин), со своей стороны, акцентировал, что особенно ценны для музея были бы артефакты, связанные с Успенским и Иоанно-Предтеческим монастырями острова.

«Как известно, таких артефактов довольно много по Казани и Татарстану. Может быть, кто-то сможет хотя бы на время на хранение передать нам что-то», — присоединился к просьбе директора музея-заповедника игумен Симеон.

Музей Успенского собора, как ранее сообщало «Татар-информ», расположен всего в нескольких шагах от храма, внесенного в 2017 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — в Никольской трапезной церкви. Здесь предварительно туристам будут рассказывать о возникновении и «судьбе» Успенского собора, его историческом значении, а также о смысле уникальнейших фресок XVI века. Это все должно помочь посетителям сориентироваться, когда они войдут в сам собор и получат возможность рассматривать его убранство в течение всего минут 10, так как время нахождения в храме и количество посетителей строго регламентировано требованиями ЮНЕСКО.

Как констатировал Артем Силкин, реликвий, связанных непосредственно со Свияжском, у самих музейщиков сейчас немного, «но у частных лиц они имеются». Сбереженное за годы советской власти местные жители уже передали в монастырь, когда он начал возрождаться в конце 80-х — 90-х годах.

«Множество книг и некоторые иконы были переданы и в монастырь и в действующий храм Константина и Елены. В самом Свияжске уже ничего не осталось. Очень много было, к сожалению, в ХХ веке отсюда вывезено, потому что объект тогда не был музеем-заповедником. До 30-х годов здесь тоже находился музей, но потом был большой перерыв, и возродился монастырь только в конце 80-х — начале 90-х годов. В этот период здесь ничего не охранялось и много было, к сожалению, просто расхищено в советское время», — резюмировал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Подробный репортаж об открытии для посещений объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, Успенского собора Свияжского монастыря, можно прочитать по ссылке.

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