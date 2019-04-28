Внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска принял первых туристов после 10 лет реставрации

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Свияжске после 10-летней реставрации состоялось открытие Успенского собора, внесенного летом 2017 года в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Как подчеркнул наместник Свято-Успенского монастыря игумен Симеон (Кулагин), собор открывается с началом сезона для посещений туристами, его освящение как действующего храма монастыря произойдет позже, летом (престольный праздник собора, Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, отмечается, к слову, 28 августа).

«Поздравляю вас со Светлым Христовым воскресением, с Пасхой Господней. Этот главный православный Праздник символизирует возрождение, победу вечной жизни над смертью, созидания над разрушением. Символично, что именно в этот день, мы открываем после многолетней реставрации Успенский собор Свияжского монастыря, над которым трудились лучшие специалисты России», — подчеркнул игумен Симеон.

Настоятель монастыря пояснил, что теперь Успенский собор будет ежедневно с 9 до 17.30 принимать как организованные туристические группы, так и индивидуальных посетителей совершенно бесплатно. Кроме того, сначала всех туристов пригласят в музей Успенского собора, расположенный рядом, в Никольской церкви. Здесь гостям предварительно расскажут о его возникновении и «судьбе», историческом значении, а также о смысле уникальнейших в России фресок, потому что время нахождения внутри самого собора строго регламентировано требованиями ЮНЕСКО.

Туристические группы будут запускать в собор раз в полчаса. Для самостоятельных посетителей в день отведут три промежутка для осмотра храма, также в количестве, не превышающем 45 человек. За час до входа индивидуальным туристам будет выдан бесплатный билет. В этом режиме увидеть сокровище мировой культуры можно будет до 30 сентября. Затем до следующей весны собор будет закрыт.

«Уже в XIX веке этот храм осознавался как один из важнейших памятников истории и культуры России. Первая реставрация, по тем временам профессиональная, была проведена в конце XIX века. Затем весь ХХ век здесь работали бригады реставраторов. В 20-е годы здесь Михаил Каргер работал, академик Российской академии наук впоследствии, в 50-е здесь реставрационные работы начались и продолжались несколько десятилетий. Большие пространства здесь расписаны древними фресками середины XVI столетия. Наша задача — их сберечь. Специалисты ЮНЕСКО высказали рекомендации: собор будет открыт в летний период и одновременно здесь могут находиться не больше 45 человек. В дни богослужений будут действовать особые правила, потому что это действующий храм», — пояснил со своей стороны директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Наместник Свято-Успенского монастыря Свияжска подчеркнул, что «быть соучастниками этого удивительного события — милость Божия для всех нас».

Поскольку собор пока не освящен, праздничной службы в нем сегодня не проводилось. Однако послушники монастыря исполнили несколько песнопений в честь открытия храма для посещений.

Как пояснил «Татар-информ» игумен Симеон, от первоначальной идеи установить около фресок ограждения, чтобы избежать прикосновения к ним посетителей, отказались. Подойти к ним можно вплотную, но следить за тем, чтобы вошедшие не касались так трудоемко отреставрированных изображений, посменно будут два представителя монастыря.

«Все фрески представляют одинаковую ценность, и если мы их все ограничим, то посетителям придётся смотреть на них от входа, где ничего не будет видно. Так что мы ограничиваем только алтарь и иконостас», — пояснил наместник монастыря.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в соборе для посетителей осознанно сделали доступной закрытую в других храмах солею (возвышение пола перед алтарной преградой или иконостасом в христианском храме — прим. Т-и).

«Самый полноценный вид открывается с солеи, почему мы и сделали сюда доступ, кстати, в нарушение некоторых правил. Снизу не видно весь ансамбль фресок, только фрагментами. Во время богослужения, конечно, сюда уже не будут заходить посетители. Но даже после освящения часто службы здесь и не будут проводиться: у нас 7 храмов в монастыре, поэтому нет такой необходимости. Больше собор будет открыт именно как памятник для посетителей», — заверил игумен Симеон.

Первыми туристами Успенского Собора сегодня стали как любопытные казанцы, наслышанные об его открытии, так и удачливые туристы, которые даже не подозревали, что им повезет увидеть уникальные фрески после длительной реставрации.

«Мы с мужем приехали в Казань на выходные на машине из Владимира. Не знали, что здесь планируется открытие собора, просто решили погулять по острову. У нас тоже много храмов в городе, но здесь же собор вообще старинный! Очень интересно, я очень рада, что мы попали как раз в день открытия. Радостно, что такие объекты восстанавливаются», — поделилась впечатлениями Ирина Еламина.

Людмила Бутаева из Самары также случайно оказалась в числе первых посетителей объекта ЮНЕСКО. Вместе с ней уникальную церковную архитектуру и живопись смоги увидеть ученики танцевального коллектива «Ритмы детства».

Казанцы Людмила и Владимир Шишуновы с сыном Данилой приехали сегодня в Свияжск целенаправленно. За реставрацией собора, как призналась Людмила, не следили, но с интересом ехали посмотреть, что же получилось.

«Эти фрески хочется рассматривать — есть, о чем задуматься. Цветовая гамма в первую очередь впечатляет, она тут своеобразная. Хотелось бы знать, кто именно проводил эти работы, кто за ними стоял», — поделилась всколыхнувшимся любопытством Людмила Шишунова.

Одной первых туристических групп, вошедших в Успенский собор Свияжска, стали москвичи, которых подлинные росписи XVI века также не оставили равнодушными.

«Я никогда не видела, чтобы сохранились росписи на стенах конца XVI века. Я часто хожу в музеи и храмы, поэтому обращаю внимание, какого века, что сохранено, что восстанавливают. И здесь то, что в человеческий рост и выше все это сохранено — конечно, я впечатлена», — призналась Ксения Хрусталёва.

В музее Успенского собора Свияжска гостям в нескольких специально разграниченных цветом блоках рассказывают о маркерах всемирного наследия ЮНЕСКО, которыми обладает храм, основах православия и истории собора и фресок. Вся информация размещается на четырех языках: русском, татарском, английском и китайском. Осмотр экспозиции сопровождается трансляцией церковных песнопений, которые в сводчатых помещениях сразу настраивают на правильное восприятие памятника культуры В специальном зале туристам демонстрируют короткий фильм о работе над реставрацией фресок.

«Посетители другого вероисповедания должны понимать, в чем особенность христианства и православия в том числе, чтобы оценить все значение Успенского собора», — акцентировал Артем Силкин.

До 13 мая, уточнил ответственный за регулирование турпотока в Успенском соборе Зураб Хурция, посещения будут преимущественно свободными. Затем в большинстве они будут проходить по предварительной брони организованных групп. Подробнее расписание посещения можно уточнить на сайте Успенского монастыря Свияжска и на сайте музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

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