В Татарстане на весенние сельхозярмарки завезли продукции почти на четверть миллиарда рублей

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане на весенние сельскохозяйственные ярмарки завезли продукции и продовольственных товаров на 248 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Как отметили в ведомстве, весенние субботние ярмарки проходили в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района в период с 30 марта по 27 апреля.

«На ярмарках был представлен широкий ассортимент продуктов, цены на которые были ниже, чем в торговых сетях. Всего за пять ярмарочных дней на торговые площадки было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на сумму 248 млн рублей», – рассказал заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

По его словам, фермеры, владельцы частных крестьянских подворий, предприятия АПК и пищевой промышленности доставили для реализации на ярмарках картофель, капусту, морковь, свеклу столовую, лук репчатый и другие овощи, мясо скота и птицы, куриные яйца, муку, макаронные изделия, крупы, гречку, сахар-песок, мед, молоко на разлив, масло сливочное, масло растительное, сыры, рыбу и другие продукты.

Большим спросом у покупателей пользовались, в частности, картофель, куриные яйца, молоко разливное, мясо, отметил Анатолий Никитин.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, за пять ярмарочных дней для реализации было доставлено 577,9 тонны картофеля, 2 млн 442,2 тыс. штук яиц, 266,1 тонны говядины, 103,9 тонны свинины, 111,9 тонны молока разливного, 232,9 тонны сахарного песка и много других продуктов.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в минувшую субботу Президент РТ Рустам Минниханов посетил ярмарку на открытой площадке агропромышленного парка «Казань», где ознакомился с ассортиментом представленной здесь сельхозпродукции.

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