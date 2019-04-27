Татар-информ

27 апреля 2019, 12:54

Сельское хозяйство

Рустам Минниханов посетил ярмарку сельхозпродукции в Агропромышленном парке «Казань»

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Сельское хозяйство

Рустам Минниханов посетил ярмарку сельхозпродукции в Агропромышленном парке «Казань»

Фото: vk.com/rnm

В Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района проходят сельхозярмарки.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции, которая организована на открытой площадке Агропромышленного парка «Казань». Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Здесь развернулась традиционная ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса, отмечает пресс-служба главы республики.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский (технополис «Новая Тура») и Осиново (торговый центр «Радужный») Зеленодольского муниципального района сегодня с 6 часов утра работают ярмарки, организованные аграрным ведомством и муниципалитетами.

На ярмарочных площадках сельхозформирования, фермеры, владельцы частных крестьянских подворий, предприятия пищевой промышленности предлагают покупателям широкий ассортимент продуктов. В частности, картофель, капусту, морковь и другие овощи, говядину, свинину, баранину, мясо птицы, колбасные изделия, куриные яйца, муку, крупы, макаронные изделия, мед, сахар, молоко на разлив и молочные продукты, масло сливочное, сыры, хлеб и кондитерские изделия и другие продукты.

Как сообщало ИА «Татар-информ» накануне, на этих традиционных весенних ярмарках горожане могут купить до доступным ценам сельхозпродукцию и продовольственные товары, доставленные из районов и городов республики.
 

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