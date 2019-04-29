Женщину с коляской, перебегавшую дорогу в Казани, дважды оштрафовали

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Женщину, пытавшуюся в Казани перебежать с коляской многополосную дорогу, привлекли к ответственности, сообщили в ГИБДД Казани.

«Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушительницу административные материалы за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних», – уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую субботу очевидцы запечатлели на видео, как нетрезвая женщина попала под колеса «Опеля» при попытке перебежать оживленную улицу Назарбаева.

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