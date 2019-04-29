Жительница Казани, сбитая иномаркой при переходе дороги с коляской, была пьяна

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Жительница Казани, сбитая иномаркой при попытке перебежать дорогу с коляской, была пьяна. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

«В минувшую субботу мать с коляской, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась пересечь в неположенном месте улицу Назарбаева. В какой-то момент в коляску врезался «Опель». Женщина травм не получила, а ребенок отделался легкими ушибами», – рассказал источник агентства.

Источник добавил, что в ближайшее время нарушительница может быть привлечена к ответственности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очевидцы опубликовали в социальных сетях ролик, на котором местная жительница с коляской пытается перебежать оживленную дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.