(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как иномарка сбила женщину с коляской в Казани. Ролик опубликован в социальных сетях.

На кадрах видно, что женщина пытается перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода под мостом. В какой-то момент в коляску врезается автомобиль.

«Авария произошла на улице Назарбаева вчера в 17.50. Водитель "Опеля" двигался в сторону Петербургской улицы. В итоге ребенок получил небольшие ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, мать не пострадала», – рассказали ИА «Татар-информ» в МВД Татарстана.

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