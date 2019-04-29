Ученые связали хронический стресс с возникновением рака

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Хронический стресс способен ускорять развитие раковых опухолей. К тому же существует связь между продолжительным стрессом и вероятностью появления онкологического заболевания, полагают исследователи из Института рака США, пишет «Российская газета» со ссылкой на Live Science.

Если кратковременный острый стресс бывает необходим организму для разрешения опасных ситуаций, то стресс, длящийся долгое время, оказывает на него негативное влияние.

Постоянная тревожность может приводить к изменению метаболизма, повышению уровня определенных гормонов и сокращению длины теломер – концевых участков хромосом, что способствует различным заболеваниям. Кроме того, хронический стресс ослабляет иммунную систему.

Все эти эффекты способствуют возникновению и более быстрому развитию онкологических заболеваний, подчеркнула специалист Онкологического центра в Тампе (Флорида) Шелли Творогер.

Впрочем, профессор Элиза Бандера из Института рака Рутгерса в Нью-Джерси заметила, что прямая связь между длительным стрессом и возникновением рака пока не установлена. «Имеющиеся доказательства связывают стресс с выживаемостью больных раком, а не с риском заболеть им», – добавила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стресс на работе и недосып оказались связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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