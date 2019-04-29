Татар-информ

29 апреля 2019, 07:50

Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

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Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

С инициативой выступил парламентарий Виталий Милонов.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил в зимнее время уменьшить продолжительность рабочей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«<...> например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в темное время, чтобы на час меньше люди работали», – сказал он.

Свою инициативу парламентарий обосновал тем, что зимой у людей наблюдается «такая депрессия, что КПД вообще ноль». В случае же реализации его предложения КПД достигнет 100%, убежден Милонов.

При этом депутат подчеркнул, что предложенная им мера не является популистской и должна быть обсуждена с представителями профессионального сообщества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что россиян ждет самая короткая рабочая неделя в текущем году

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