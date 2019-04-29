Роструд напомнил о самой короткой в году рабочей неделе

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Наступившая рабочая неделя окажется самой короткой в текущем году. Она продлится всего лишь два дня, 29 и 30 апреля. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

«<...> в связи с празднованием Дня весны и труда и в связи с переносами россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая», – заметили в ведомстве.

При этом после длинных выходных по случаю первомайских праздников будут следовать три рабочих дня, а затем четыре выходных в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая.

В предпраздничный день 30 апреля продолжительность рабочего дня у трудящихся по пятидневному графику будет сокращена на один час.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в мае 2019-го ожидается рекордное количество выходных: в общей сложности 13 из 31 календарного.

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