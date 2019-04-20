В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В начале мая россиян ждут последние в этом году продолжительные выходные (более 5 дней), сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В федеральной службе напомнили, что в начале следующего месяца выходные продлятся с 1 по 5 мая в связи с переносами, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Кроме того, в предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — россиян ждет сокращенный на один час рабочий день.

В мае 2019-го ожидается рекордное количество выходных: в общей сложности 13 из 31 календарного.

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября», — рассказали в пресс-службе Роструда.

Ранее сообщалось, что Казань стала самым бюджетным направлением для авиапутешествий на майские праздники.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.