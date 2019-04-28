Ветеранам войны Кайбицкого района вручили подарки Президента РТ

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В преддверии 74-й годовщины Великой Победы в Кайбицком районе вручили подарки от Президента РТ Рустама Минниханова, пишут «Кайбицкие зори».

На сегодняшний день в Кайбицком районе проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, один житель блокадного Ленинграда и 50 вдов ветеранов.



В администрации района отмечают, что ряды ветеранов войны с каждым годом все редеют. В прошлом году на 9 Мая чествовали 16 ветеранов, а ко Дню Победы в этом году их стало еще меньше.



Ветераны также получили подарки от глав сельских поселений. «В селах и райцентре ветераны будут дорогими гостями на торжественных митингах, посвященных Дню Победы», – отмечает источник.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заинским ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей вручили подарки ко Дню Победы.

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