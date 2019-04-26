Татар-информ

28 апреля 2019, 03:24

Общество

Заинским ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей вручили подарки ко Дню Победы

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Общество

Заинским ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей вручили подарки ко Дню Победы

Фото: zainsk-inform.ru

Один из ветеранов Великой Отечественной войны Харис Зарипов в настоящее время лежит в больнице, поэтому подарки получал в палате.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В рамках празднования 74-й годовщины Победы ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей Заинского района вручили продуктовые наборы, передает «Заинск-информ».

Начальник отдела социальной защиты Эльмира Хузина сообщила, что ветераны уже получили подарочные наборы от Президента РТ Рустама Минниханова, а до 1 мая подарки получат лица особой категории – ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей.


Каждый из них получит сразу три подарочных набора – от главы района Разифа Каримова, от депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина и управляющего директора ООО «МНКТ» Тимура Шаймиева.

На сегодняшний день в районе проживают 19 ветеранов Великой Отечественной войны и трое бывших узников концлагерей. Высокие гости с подарками посетят их на дому.

Один из ветеранов Великой Отечественной войны Харис Зарипов в настоящее время лежит в больнице, поэтому подарки он получал в палате. Его поздравили начальник отдела социальной защиты Эльмира Хузина, замглавы города Елена Недошивина и представитель малой нефтяной компании Татарстана Зинаида Мухамадиева.

Следующий ветеран – Михаил Фирсов встречал гостей у себя дома, продемонстрировав все боевые награды. Также в этот день подарки получили узницы концлагерей – сестры Валентина Иванова и Галина Попова.

 

 

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