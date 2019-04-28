В Альметьевске чествовали ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Жители Альметьевска чествовали тех, кто ценой своей жизни спас своих соотечественников и жителей всей Земли от радиации впоследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС. Митинг состоялся при участии вдов погибших, участников ликвидации, их родственников, сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.



Из Альметьевска на ликвидацию аварии в Чернобыль отправилось 172 человека. 42 из них награждены орденами и медалями.



«В настоящее время в Альметьевском районе проживают 124 участника ликвидации катастрофы», – отмечает источник.



К участникам митинга обратился замруководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями Олег Шабалин, отметив, что авария и ее последствия могли быть более масштабными, если бы не героизм и мужество тех, кто ценой своей жизни встал на заслон страшной трагедии.



Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику в честь участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске провели шествие к 33-й годовщине катастрофы на ЧАЭС.

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