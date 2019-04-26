В Заинске провели шествие к 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Заинске провели митинг, приуроченный к 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС – одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, передает «Заинск-информ».



В ликвидации последствий ЧП участвовали более 600 тыс. спасателей, из них около ста – заинцы.





Митинг состоялся при участии ликвидаторов аварии, руководителей районного отделения общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», представителей исполкома и общественных ветеранских организаций, вдов и детей погибших ликвидаторов последствий ЧП.



В ходе шествия к собравшимся обратились замглавы Елена Недошивина, начальник отдела надзорной деятельности, сын ликвидатора аварии Ильмир Шаяхметов, глава общественной организации «Союз Чернобыль» Владимир Санников.



Память погибших ликвидаторов аварии почтили минутой молчания, а затем присутствующие возложили к монументу цветы.





Мероприятие продолжилось в Доме детского творчества. Здесь была организована встреча «Чернобыль: наша память и боль» с участием творческих коллективов города.

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