Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -5 градусов

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 29 апреля, в темное время суток на территории Татарстана возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В дневные часы воздух прогреется до +6, +9 градусов. Теплее всего будет на северо-западе региона, холоднее всего – на юго-востоке.

При этом местами по республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается переменная облачность.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков РТ, в начале следующей недели погоду в Татарстане будет определять холодный северный антициклон. Среднесуточные температуры воздуха опустятся ниже нормы на 7–8 градусов.

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