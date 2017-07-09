Второй этап ралли «Золото Кагана-2019» выиграл камазовский экипаж Айрата Мардеева

(Набережные Челны, 28 апреля, «Татар-информ»). Второй этап авторалли «Золото Кагана-2019» выиграл экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Айрата Мардеева.

Как сообщает пресс-служба команды, 266-километровый спецучасток второго этапа ралли был проложен вдоль левого берега Волги. Местные ландшафты участники гонки оценили как чрезвычайно тяжелые, разрушающие машины и даже опасные для здоровья спортсменов. И их опасения нашли подтверждение на трассе.

На машине Сергея Куприянова на 80-м км вышла из строя коробка переменных передач. По итогам дня судейство гонки назначило экипажу временной штраф. Экипаж Андрея Каргинова на 60-м км менял лопнувший шланг высокого давления гидроусилителя руля. Ближе к финишу у него начались проблемы с переключением передач.

В начале этапа соперничали между собой экипажи Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. Но после зоны сервиса, во второй части, когда началось сильное бездорожье, использовать преимущества капотного автомобиля смог экипаж Айрата Мардеева. Он и стал победителем этапа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что команда «КАМАЗ-Мастер» заявила на гонку «Золото Кагана-2019» семь экипажей.

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