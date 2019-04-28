Татар-информ

28 апреля 2019, 11:42

ОбществоДуховная жизнь

Пасхальные службы в храмах Елабуги собрали сотни горожан

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ОбществоДуховная жизнь

Пасхальные службы в храмах Елабуги собрали сотни горожан

Основные торжества развернулись в главном храме города – Покровском соборе.

(Елабуга, 28 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сотни жителей Елабуги и Елабужского района Татарстана пришли сегодня на пасхальные службы в 11 православных храмах. Основные торжества, включая крестный ход, развернулись в главном храме города – Покровском соборе.

Для прихожан Воскресение Христово – один из самых светлых праздников. Многие верующие пришли в храмы вместе с детьми.

«Это самый светлый день для православных. Конечно, хотелось бы, чтобы люди были добрее, чтобы делали много добра. Сегодня испытываю чувство радости», – рассказала одна из пришедших в храм – Надежда Худякова.

«Сегодня на душе какое-то умиротворение. Каждый раз прихожу сюда, это уже традиция, которая с каждым годом лишь укрепляется. Желаю всем счастья, здоровья, всех благ. Пусть Господь всегда будет рядом», – пожелала другая прихожанка – Татьяна Черницова. 

Подробнее о том, как встречали Пасху в Раифском монастыре, где богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, скоро можно будет прочитать на портале «События».

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