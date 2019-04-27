В Раифском монастыре началась главная пасхальная служба Татарстана

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Раифском Богородицком мужском монастыре митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил пасхальную службу. В это же время во всех храмах республики собрались тысячи верующих, чтобы вместе помолиться в светлый праздник Воскресения Христова.

В Раифе, несмотря на поздний час, достаточно многолюдно, в Троицком соборе, где проходит архиерейская служба, не осталось ни одного свободного места. Чтобы не создавать давку, некоторые верующие молятся у стен церкви.

После пасхальной полунощницы правящий архиерей под звон монастырских колоколов совершит крестный ход, который завершится салютом. Затем в Троицком соборе пройдут пасхальная заутреня и божественная литургия. Встретив в молитве светлый праздник, верующие наконец-то отведают праздничные угощения после долгого 40-дневного Великого поста.

«Возлюбленные во Христе братья и сестры! В этот святой и великий день Пасхи Господней я вновь и вновь поздравляю вас со спасительным праздником Светлого Христова Воскресения. Пусть его немеркнущий свет наполнит ваши души и сердца, ваши дома и семьи. Пусть каждый из нас пронесет этот свет через свою жизнь, делясь им с ближними и дальними, с теми, кто уже принял Христа Спасителя и кто еще не приобщился к плодам совершенного Им спасения мира. Пусть и слова, и дела наши провозглашают благую весть: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» – обратился митрополит к жителям республики.

Вечером 28 апреля владыка Феофан совершит великую пасхальную вечерню в Благовещенском соборе Казани. Ожидается, что к началу службы будет доставлен благодатный огонь.



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