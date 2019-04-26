Татар-информ

26 апреля 2019, 13:54

Экономика и финансы

Водородная энергия и «умные датчики»: Минниханов провел совет директоров «Татнефтехиминвеста»

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Экономика и финансы

Водородная энергия и «умные датчики»: Минниханов провел совет директоров «Татнефтехиминвеста»

Фото: tatarstan.ru

Татарстан заинтересован в использовании инновационных промышленных разработок, отметил Президент РТ.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан открыт для внедрения передовых разработок в свой нефтегазохимический комплекс, поскольку новые технологии повышают эффективность и безопасность предприятий. Такое мнение на совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» озвучил Президент РТ Рустам Минниханов. 

После доклада об итогах работы предприятий нефтегазохимического комплекса республики в I квартале Минниханов заслушал перспективные предложения компаний и научных центров из нескольких регионов страны. 

Первым из них стал московский Институт нефтехимического синтеза. Его директор Антон Максимов поднял проблему загрязнения природы полимерами. По его словам, в России такие выбросы достигают 5 млн тонн, почти половина этого объема приходится на выброшенную упаковку. Выходом из ситуации может стать совместная переработка полимеров с нефтяным сырьем. 

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«Преимуществом такого метода является вовлечение полимеров в полный цикл производства, а значит отказ от их выброса и захоронения», — отметил Максимов. 

Такие технологии необходимо отрабатывать, поскольку они являются перспективными, заметил Рустам Минниханов. 

«Эти отходы есть, и такая технология может оказаться наиболее эффективной, механическая обработка в этом случае не дает таких результатов», — отметил Минниханов. 

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Другой интересный доклад представил главный конструктор нижегородского «ОКБМ Африкантов» Николай Кодочигов. Он рассказал о проектах в области атомно-водородной энергетики. Водородные топливные элементы в перспективе можно будет использовать в транспорте, энергетике а также для хранения энергии. Еще один потенциальный вариант использования водорода — в качестве источника тепла для нефтехимического комплекса.

«Сегодня в „Росатоме“ разработана дорожная карта для реализации такой станции. До 2024 года предстоит довести опытные работы до уровня коммерческого использования», — сообщил докладчик.

Минниханов спросил, каким может быть объем выпуска водорода с одной такой установки, отметив большой потенциал этой технологии. 

«Сама идея — очень интересная. Потому что сегодня без водорода невозможно серьезное производство — это и нефтепереработка, и нефтехимия», — подчеркнул Президент РТ и поручил создать рабочую группу по этому проекту.

Со следующим докладом выступил представитель петербургского научного центра «НТЦ Русь». Он рассказал о внедрении в промышленность «Интернета вещей». Речь зашла об акустоэлектронных датчиках, которые могут идентифицировать и вести учет оборудования на производстве, а также мониторить его температуру. 

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Отличительной особенностью таких устройств от уже существующих является их устойчивость к экстремальным условиям работы на производстве — высоким и низким температурам, давлению и электромагнитному излучению. 

«Использование таких датчиков снижает процент неисправностей, дает постоянный онлайн-контроль и уменьшает капитальные затраты на производстве», — отметил представитель научного центра. 

После доклада Рустам Минниханов обратился к присутствующим на совещании представителям энергокомпаний республики. 

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«Давайте вместе с коллегами из Санкт-Петербурга посмотрим, как мы можем быть полезными им», — поручил Президент РТ. 

В завершение заседания совету директоров показали презентации резиденты Иннополиса. Они презентовали проекты по повышению эффективности бизнес-процессов, а также рассказали о наработках в сфере цифрового производства. 

«Нам очень интересны все эти нововведения, которые позволяют повысить безопасность, эффективность и доходность предприятий. В мире уже имеются такие возможности и технологии. И мы их тоже должны использовать», — заключил Президент Татарстана.

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